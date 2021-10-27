شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقى الثانى لمسرح "المايكروتياتر" اليوم بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم الأربعاء العرض المسرحي " السؤال الأخير" تأليف نانشو نوبو وإخراج جمال ياقوت الملتقي الثاني لمسرح ( المايكروتياتر ) بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون ، ويقام هذا الملتقي برعاية وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون بين معهد ثربانتس بالإسكندرية ومعهد ثربانتس بالقاهرة وسفارة إسبانيا في مصر، ويبدأ اليوم ٢٧ أكتوبر الساعة الخامسة ويستمر حتى مطلع نوفمبر المقبل.

يتضمن الافتتاح تكريم خابيير رويث سييرا مدير معهد ثربانتس، وعرض عدد من الأفلام التذكارية عن دورة العام الماضي والعام الحالي، بجانب بث حي zoom باستضافة ميجيل ألكنتود مؤسس الميكروتياترو، تدير اللقاء الدكتورة نبيلة حسن ممثل الميكروتياترو فى الوطن العربي ، كما سيعرض مسرحية " الختم الأخير" تأليف وإخراج محمد يحيى، وتقسم فعالياته بين القاهرة والإسكندرية.

يعرض في اليوم الثاني من الملتقى: “فرصة" من تأليف وإخراج محمد الصغير، “والله زمان” من تأليف باسم صادق وإخراج سها كحيل، “حجر غير صحى” من تأليف حسام الشيخ وإخراج عمرو وائل، “زن زن” من تأليف وإخراج أيمن فتيحة.

ويعرض في اليوم الثالث من الملتقى في معهد ثربانتس بالقاهرة: تقديم للنص الفائز في مسابقة النصوص من الإسكندرية، عرض “الختم الأخير” من تأليف محمد يحيى حسن، ثم عرض أفلام مواقع الميكروتياترو من العالم.

وتنطلق فعاليات للميكروتياترو من الإسكندرية في الثلاثين من أكتوبر الجاري بعرض “مجرد رقم” من تأليف سامية جمال الدين وإخراج محمد عبد المنعم، و"ملاك الموت" ل شادي رجائي، و "تبول إرادي" من تأليف جمال ياقوت وإخراج محمود جمال مرسي، و"تصفيات نهاية العالم" من تأليف د. رانيا إبراهيم وإخراج د. محمد عبد المنعم، و “يابختك يا ذكى” من تأليف سامية جمال الدين وإخراج. د. محمد عبد المنعم، و"قرة عيني" من تأليف وإخراج فكري إبراهيم.

كما يستقبل مركز الإبداع بالإسكندرية فى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري عرض “المندرة” من تأليف عمر توفيق وإخراج محمد الزيني، و"كويكب خارج المألوف" من تأليف وإخراج ملك مصطفى، و"جعلونى تريند" من تأليف راندا إبراهيم وإخراج أيمن شعبان، و"السؤال الأخير"، ثم حفل توزيع الجوائز.

ويقام في الأول من نوفمبر المقبل مائدة مستديرة حول مدى الاستفادة من الميكروتياترو فى أهداف المؤسسات والهيئات من الميكروتياترو، يديرها د. أبو الحسن سلام، باستضافة فنانين من الوطن العربي، فرونيكا لاريوس مديرة ميكروتياترو