شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه بيومين .. إصابة ابنة إيد شيران بكورونا وعزلهما 10أيام معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى إيد شيران إصابة ابنته "ليرا" البالغة من العمرعامًا واحدًا بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابته بيومين، لافتا إنه بالوقت الحالي يعزل نفسه معها لمدة 10 أيام بعيدا عن زوجته شيري سيبورن.

وقال شيران في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية :"أنا أعزل نفسي مع ابنتي. لقد كنت وحيدا معها بدون زوجتي ، لأننا إيجابيون. سأقضي الآن 10 أيام أنا وهى

وتابع :"أحيانًا أكون بعيدًا وأقضي يومين فقط في الأسبوع معها ، لذا فإن التمكن من البقاء معها لمدة 10 أيام متتالية أمر رائع. لقد تحدثت للتو إلى Cherry وأخبرتها أن تسترخي ، وتستحم لفترة طويلة! ثلاجتنا ممتلئة ونحن نأكل فقط طوال الوقت ".

وكان أعلن النجم العالمي إيد شيران، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19، بعد اختبار الفيروس، حيث كتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "مرحبًا شباب، أعلن نتيجة اختبار كوفيد التى جاءت للأسف إيجابية، لذا فسأستمر فى عزل منزلي وأتبع الإرشادات الحكومية".

وأضاف شيران فى البوست الذى نشره منذ قليل: "أصابتي بالفيروس تعني أننى غير قادر على المشاركة فى أى التزامات شخصية حاليًا، لذا سأشارك فى عدد من المقابلات من المنزل، واعتذر عن بعض الأرتباطات التى كنت سأشارك فيها خلال الفترة المقبلة، كونوا جميعًا بأمان".

وطرح المغنى العالمى إيد شيران أغنيته الجديدة Shivers، منذ عدة اسابيع خلال حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق الفيديو كليب مشاهدات تخطت الـ 50 مليون مشاهدة، منذ طرحها يوم 10 سبتمبر الماضي.

تنقل الأغنية الجديدة إحساس الحب الكبير والمشاعر الجياشة التي يشعر بها المرء عند اللقاء بحب حياته، وقد ترجمت هذه المشاعر بطريقة صورية طريفة من إخراج دايف مايرز ، ويأتي هذا الألبوم ليكون الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران، ومن المتوقع أن يكون أكثر الألبومات التي تم العمل عليها بشكل مطول في مسيرته الفنية مع مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تم إنجازها على مدى أربع سنوات.

ويقول ايد شيران انه سيقدم في هذا الألبوم تقييم لحياته والأشخاص الموجودين فيها أثناء استكشافه لدرجات متفاوتة من الحب ، وكانت أولى الأعمال الصادرة منه أغنية "Bad Habits"