إصابة ابنة إيد شيران بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان العالمى إيد شيران إصابة ابنته "ليرا" البالغة من العمر عامًا واحدًا بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابته بيومين، لافتا إنه بالوقت الحالي يعزل نفسه معها لمدة 10 أيام بعيدا عن زوجته شيري سيبورن.

وقال شيران في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "أنا أعزل نفسي مع ابنتي. لقد كنت وحيدا معها بدون زوجتي، لأن نتيجة التحليل الخاصة بنا إيجابية. سأقضي الآن 10 أيام أنا وهي".

وأضاف: "أحيانًا أكون بعيدًا وأقضي يومين فقط في الأسبوع معها، لذا فإن التمكن من البقاء معها لمدة 10 أيام متتالية أمر رائع، لقد تحدثت للتو إلى Cherry وأخبرتها أن تسترخي، وتستجم لفترة طويلة! ثلاجتنا ممتلئة ونحن نأكل فقط طوال الوقت".

وكان أعلن النجم العالمي إيد شيران، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد اختبار الفيروس، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "لقد أصبت بفيروس كورونا حيث أن نتيجة المسحة الطبية جاءت إيجابية"، مشيرا أنه سيكمل المقابلات الخاصة بالعمل أون لاين.

وأضاف: "أقدم اعتذاري لكل الناس الذين تعاملت معهم في الفترة الأخيرة ومن الممكن أن يكون قد ألحقت بهم الضرر".

وطرح إيد شيران أغنيته الجديدة Shivers، منذ عدة أسابيع خلال حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب".