خاص| هل يقدم مدحت صالح وريهام عبدالحكيم دويتو في حفلي "صوت السينما"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل يقدم الفنان مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم أغاني دويتو في الحفلين المقامين تحت عنوان "صوت السينما" أم لا؟، ما هي مفاجآت الحفل الذي يقدمانه بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، يومي الجمعة 29 والسبت 30 أكتوبر في قصر عابدين؟

الموزع الموسيقي أحمد الموجي "حفيد الموسيقار محمد الموجي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "البروفات بدأت مساء أمس بمصاحبة الأوركسترا، وتم الاتفاق خلالها على تقديم الفنان مدحت صالح، والمطربة ريهام عبدالحكيم أكثر من دويتو بالحفلات".

وتابع: "من المقرر تقديم الثنائي دويتوهات أغاني (تعالي أقولك) من كلمات الشاعر فتحي قورة، وألحان المبدع منير مراد، وغناها الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة شادية في فيلم (لحن الوفاء)، ومن فيلم (معبودة الجماهير) يقدم الفنان مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، الدويتو الشهير (حاجة غريبة)، من كلمات الشاعر حسين السيد، وألحان منير مراد".

الموجي أضاف: "وضعت التوزيع الأوركسترالي لـ 20 من أبرز أغاني الأفلام، وبعضها كان لي مطلق الحرية في وضع رؤيتي الخاصة لتوزيعها أوركستراليا، وأخرى حرصت على وضع لمسات خفيفة على موسيقاها الأصلية، ومنها (عشانك يا قمر) لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و(قلبي دليلي) لـ ليلى مراد، و(الدنيا ريشة في هوا) لـ سعد عبدالوهاب من فيلم (علموني الحب)، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة".

حفلات "صوت السينما" من المقرر إقامتها أيام الجمعة 29 والسبت 30 أكتوبر، من تنظيم مجموعة MBC وشركة RMC، وطرحت تذاكره للحجز الإليكتروني، بعد تقسيمها إلى 4 فئات: 650، و900، و1500، و3500 جنيه.