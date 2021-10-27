أمينة خليل تعلن انفصالها عن خطيبها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة أمينة خليل عن انفصالها عن خطيبها مشيرة أن الزواج قسمة ونصيب.

وقالت أمينة خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "On": "قدر الله وما شاء فعل، نصيب، أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ، بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن".

وأضافت: "الحياة مش سهلة، وفي رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة".

وتابعت: "فيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجال شخصيتها مش هتسمح لها".

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة أمينة خليل في فيلم "عمهم" بطولة محمد عادل إمام ومحمد ثروت وسيد رجب وغيرهم، ومن إخراج حسين المنباوي