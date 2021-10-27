بسبب "مريم الدباغ" و"هيكل".. هجوم على نقيب الموسيقيين التونسي بعد حفل أوسكار العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار تكريم المذيعة التونسية مريم الدباغ والراقص الاستعراضي هيكل علي، مساء أمس الثلاثاء في حفل الدورة الخامسة لمهرجان أوسكار العرب، حالة من الجدل على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ووصل الأمر إلى حد الهجوم على ماهر همامي نقيب الموسيقيين في تونس، والذي شارك في الحفل.

وجاء الهجوم على نقيب الموسيقيين التونسي، على صفحته الشخصية بعد ساعات من انتهاء الحفل، ومن بين التعليقات "من المفروض النوعية كيما هيكل علي وغيره، يتم إقصاؤهم من الغناء أصلا، أنت كنقابي شنوا تعمل سي ماهر؟، مقارنة بنقابة مصر مازلنا بعاد كل البعد، والله عار على تونس ورئيس نقابة حاضر في وسطهم، للأسف هذا الواقع اللي ما يحبو حد".

وكتب آخر: "فضيحة مش مهرجان"، وعلق ثالث مهاجما النقيب: "المفروض مركزك نقيب الفنانين، يجب أن تفرض أسماء تونسية تشرف للتكريم أو ترفض الدعوة لأن المسألة مسألة صورة البلاد، برشا ناس ساهمت في تشويه صورة تونس وفنانيها نحن عنا قامات فنية رهيبة هي المفروض تمثلنا وتشرفنا، كونك تكون نقيب هي مسؤولية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالفن والجودة والرقي، ومن ضمن مسؤوليتك عدم الموافقة على ترذيل صورة تونس الفنية يا نقيب الفنانين".

النقيب ماهر همامي من جهته، نشر بيان توضيحي من إدارة مهرجان أوسكار العرب، تؤكد به مسئوليتها وحدها عن اختيار المكرمين، بدون تدخل أي جهات أخرى، وكتب: "أخر مرة نحكي في الموضوع، المهرجان حر يجيب اللي يحب عليه، والنقابة ما اختارت حتى حد باش يتكرم، ونكذبو أي حد يتهم النقابة باختيار الوجوه اللي تكرمت، ما عنا حتى علاقة لا من قريب او من بعيد فالوجوه اللي حضرت وتكرمت".

الجدير بالذكر أن رابع دورات مهرجان "أوسكار العرب" التي أقيمت العام الماضي في تونس، كانت قد أثارت جدلا واسعا بسبب تكريم مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، رغم إعلان نقابة المهن الموسيقية في مصر منع التعامل معهما.

وشهد حفل الدورة الخامسة الذي أقيم مساء أمس في القاهرة تكريم التونسية المثيرة للجدل مريم الدباغ، والراقص الاستعراضي التونسي هيكل علي، مع مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، ومنهم نادية الجندي، غادة عبدالرازق، منة فضالي، فيفي عبده.