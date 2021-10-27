بالفيديو| ياسمين صبري: بخاف أزعل ربنا لأنه حبيبي وأنا حبيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الشيء الذي يخيفها في حياتها.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها في برنامج abtalks، المعروض على يوتيوب: "أنا بخاف أزعل ربنا، لأن هو حبيبي وأنا حبيبته، وهو سندي وظهري، وهو المحامي بتاعي، وهو وكيلي، وكل ما بشعر بكدا بيعطيني أكتر".

وأضافت "وربنا قال (أنا عند حسن ظن عبدي بي)، هو في أكتر من كدا، واحنا فاكرين ان الدنيا اللي بيحركها الأشخاص، نهائي، أنا بؤمن إن الكون اللي مسخر ليا، لإني أنا إيماني بيه كدا ولا يمكن يخذلني، لأنه وعدني، وأنا مش بخاف غير منه".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.