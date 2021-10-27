مي فاروق وإيمان عبدالغني يشاركان في موسم الرياض مع فرقة الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوفدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والتي تشرف عليها الفنانة جيهان مرسي إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر بالمشاركة في مهرجان موسم الرياض بحفلين.

ويستقبل مسرح محمد عبده الحفلين يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ويقودهما المايسترو حازم القصبجي، ويحييهما نجوم الأوبرا للموسيقى العربية: مي فاروق وإيمان عبدالغني وأحمد عفت.

وأكدت إيناس في بيان صحفي على أهمية تعدد أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأضافت أن الحفلين يأتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد طفرة غير مسبوقة، وأشارت أن الفعاليات الإبداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الثقافي العربي، مؤكدة أن المملكة تشهد حاليا ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوى الناعمة في صنع مستقبل أكثر إشراقا، وأشادت بقدرة الأشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية .