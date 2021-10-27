ياسمين صبري: أحب أكون مؤثرة.. وما نفكر فيه نجذبه لعالمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة للسيدات، وقالت خلال لقائها في برنامج "abtalks"، المعروض على يوتيوب: "أنا هقول نصيحة وأحب أكون مؤثرة في حياة بنت أو اتنين، إنها تكون حذرة جدا في أحكامها".

وتابعت "إنها تاخد بالها جدا إنها بتسمع نفسها إيه، لأن كل شيء هي بتقوله وتفكر فيه بتجذبه للعالم بتاعها، بشكل سحر، ولو كنا نعرف الأداة دي كنا غيرنا حياتنا بشكل احنا لا نتخيله".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.