بالفيديو: لأول مرة ياسمين صبري ترد على والدها وتكشف سبب انقطاع العلاقة بينهما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول مرة على والدها، كاشفة تفاصيل وأسرار حول حياتها وعلاقتها بأسرتها وطفولتها.

وقالت ياسمين صبري، خلال لقاء لها في “برنامج ABtalks على يوتيوب”، إن علاقتها بوالدها منقطعة وأنها تربت بين والدتها وجدتها، مشيرة إلى جدتها كريمة، التي توفيت هذا العام بفيروس كورونا، هي من تولت تربيتها منذ الصغر.

ولفتت إلى أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجديها من الأم، وقالت إن شخصية والدتها “صارمة” وأثرت كثيرا على تكوينها النفسي.

وقالت: “مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها”.

وكان والد ياسمين صبري، أشرف صبري​، قد كشف مؤخرا، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها بلال دون إبداء الأسباب، حيث علق على صورة لابنه: “فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكئب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشياطين”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم.