جمهور أديل يعطل موقعها الإلكتروني.. إليكم ما حصل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المغنية العالمية أديل أنها ستحيي حفلين في متنزه هايد بارك في لندن الصيف المقبل، بعد مرور 5 سنوات على آخر أداء غنائي لها على المسرح عام 2017.

وشاركت أديل (33 عاماً) الخبر مع محبيها على “تويتر”، حيث نشرت موعد الحفلين في الأول والثاني من تموز (يوليو)، ورابط حجز التذاكر على موقعها الإلكتروني مرفقةً إياه بمنشور الحفل. وتسارع الجمهور بأعداده الهائلة إلى الموقع حتى قبل طرح التذاكر للبيع ما أدى إلى تعطله. واشتكى جمهور الفنانة من عدم تمكنه من شراء التذاكر رغم محاولات عدة منذ ساعات باءت بالفشل.

ويذكر أن أديل ظهرت في مقطع قصير من أغنيتها الفردية “إيزي أون مي”، على “تويتر”. وحصد المقطع ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات من جمهورها الذي عبر عن شوقه للفنانة ولأعمالها التي غابت منذ سنوات.

ومن المقرر أن تصدر أديل ألبومها الرابع بعنوان “30”، المنتظر بفارغ الصبر بعد فوز ألبومها “25” بجائزة غرامي الموسيقية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.