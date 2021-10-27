ظهر بشكل مختلف.. أحمد يتصدربرومو “الجريمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “الجريمة” الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد عز، برومو دعائي هو الأول للفيلم، وذلك استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي مطلع عام 2022.

وظهر الفنان المصري أحمد عز، فى الفيديو التشويقي في “لوك” مختلف تماماً عما اعتاده الجمهور منه، حيث كان ذو شعر طويل وتجاعيد لتبرز كبر سنه في الدور الذي يجسده، وشبه من خلال الكلمات التي أطلقها في البرومو الدنيا بالعروسة “اللعبة” التي نتحكم في خيوطها كما نشاء.

وتم تصوير هذا المشهد للفنان أحمد عز، وهو على متن باخرة كبيرة داخل البحر، ويجسد مشهد جريمة قتل ضمن الأحداث.

من جهته نشر صفدي، مدير أعمال الفنان أحمد عز البرومو، عبر حسابه الرسمي في “إنستفرام”، وعلق: “الإعلان التشويقي لفيلم الجريمة للفنان أحمد عز، إخراج الأستاذ شريف عرفة، إنتاج شركة الماسة للإنتاج الفني الأستاذ هشام عبدالخالق، الجريمة في 22”.

فيلم “الجريمة” من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد ومنة شلبى وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، فيلم “العارف” تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، وبطولة أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب.