بعد إصابتها بأزمة قلبية.. يسرا تدعم وزيرة الصحة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعمت الفنانة يسرا من خلال تغريدة لها عبر حسابها الخاص في “تويتر” الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، بعد خضوعها لجراحة قسطرة في القلب، متمنيةً لها أن تتخطى هذه الأزمة بسلام.

وكتبت يسرا، قائلةً: ‏”خالص التمنيات بالشفاء العاجل لمعالي الوزيرة هالة زايد… ألف سلامة عليكي وإن شاء الله أزمة وتعدّي وتقومي لينا بالسلامة… ربنا يحفظك، لك خالص الدعاء بالشفاء”.

وكانت يسرا قد شاركت في فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي 2021″، في دورته الخامسة، حيث أثارت جدلاً بعدما انتشرت أخبار حول تجاهلها وسميح ساويرس تقديم الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح “مهرجان الجونة السينمائي”، قبل تقديم استعراضه الغنائي على المسرح، حيث أكد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعمّد يسرا رفض تقديم رمضان، خاصة أنها صعدت على المسرح مع المهندس سميح ساويرس وقالت إنها لا تعرف سبب صعودها، مشيرة إلى أنها اغتنمت الفرصة لتهنئة السقا بتكريمه ثم غادرت وقدمت المذيعة ناردين فرج محمد رمضان.

إلا أن يسرا أكدت في ما بعد أنها لم تكن تقصد ما تم تداوله عن تعمّدها تجاهل محمد رمضان لأنها بالفعل لم تكن تعلم لماذا دعوها للصعود إلى المسرح.