“اتحسدت”.. فيفي عبده تكشف سبب مرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب الحقيقي لتغيّبها عن الساحة الفنية قبل ظهورها اللافت في مهرجان الجونة مع حفيديتها، وسر إصابتها بالمرض، الذي انشغلت به لمدة عام ونصف العام، وذلك في تصريحات صحافية قالت فيها: “أنا اتحسدت بسبب رقصي في الساحل أنا عارفة، وفضلت سنة ونص أو سنتين في البيت ومش قادرة أخرج ولا أعمل أي حاجة”.

وتابعت أنها تستعد للعودة الى الساحة الفنية، من خلال المشاركة في أعمال فنية متنوعة بين السينما والدراما. وأضافت أنها لم تعِش طفولتها، والسبب اتجاهها للعمل في سنّ مبكرة، ولكنها تحرص على تجنيب حفيدتها ذلك.

وكشفت فيفي عبده عن رأيها في فنانات الرقص الشرقي غير المصريات، فقالت إنها تحب جميع الراقصات الشرقيات، لكنها تجد أن لا طعم لهن مقارنةً بالمصريات.

وعن أعمال فيفي عبده، قالت إنها تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2022، من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي”- الجزء الثاني، وهو برنامج كوميدي قدمته عام 2020، وتقوم فكرته على تنفيذ المقالب بالضيف، وتنتهي الحلقة بشكل كوميدي.