مي كساب تعلن تعافيها من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الخاص في “تويتر” تغريدة تعلن من خلالها تعافيها من فيروس كورونا وخروجها من العزل، حيث كتبت قائلة: “اللهم لك الحمد والشكر حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.

وتلقت مي آلاف التعليقات التي هنّأها فيها متابعوها بالشفاء لتردّ عليهم بتقديم الشكر الى كل من ساندها في محنتها، وتأكيد أن كم الحب الذي وجدته من جمهورها أسعدها وساعدها على التعافي.

وكانت مي كساب قد كتبت منشوراً عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك، تعلن فيه تحسّن حالتها الصحية، وتكشف معاناتها من البعد عن أولادها وزوجها وأبيها، إذ قالت: “الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله، وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير، عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني أوي، أنا معاهم في نفس البيت، بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب أوي، 14 يوم يا رب يبقوا دول بس، عشان مش هقدر أكتر من كده، شكراً من قلبي لكل من ساندني، عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري… حبكم حياة”.