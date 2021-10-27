مصر.. هذه حقيقة استقالة هاني شاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول بعض المواقع الإخبارية خلال الآونة الأخيرة، أنباء تفيد عزم الفنان هاني شاكر، على تقديم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين المصريين، بعدما ازدادت ضغوط العمل عليه، وتصديه الدائم لمطربي المهرجانات الشعبية.

وفي أول رد من نقابة الموسيقيين قال علاء عامر، المستشار القانوني للنقابة في تصريحات صحافية، إن هذا الحديث المتداول عارٍ تمامًا من الصحة، وما هو إلا شوشرة على النقابة وأعضائها.

وتابع: “لا تزال فترة رئاسة الفنان هاني شاكر مستمرة لمدة عامين، على أن تبدأ دورة جديدة للانتخابات، وله الاختيار في اتخاذ قرار استمراره بمنصبه أم لا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الفنان هاني شاكر لا يتخلى عن منصبه أبدًا.

وأضاف: “الفنان هاني شاكر متحمل مسؤولية الفن في مصر والوطن العربي، والذين هم في أخطر المراحل وأصبحوا مُنحدرين خلال السنوات الأخيرة، والنقابة لا تستطيع أن تتصدى للظواهر المختلفة التي تظهر بمفردها، لكن لا بد أن يساعدها الجمهور والإعلام على ذلك.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، كان قد طالب مجلس النواب بمنح نقابة المهن الموسيقية، الضبطية القضائية حتى يتم مُحاسبة ومُعاقبة كل من يخالف قوانين النقابة.