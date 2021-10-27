أوزجان دينيز يخرج عن صمته ويعلق لأول مرة على أزمته مع طليقته: “ليست أمّاً جيدة لابني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الممثل الرتكي أوزجان دينيز عن صمته، بعد أزمة خلافه الأخير مع طليقته فايزة أكتان التي باتت حديث المواقع الفنية.

وقال أوزجان دينيز أنّ كثيراً من النساء يتطلّقن من أجل المال والنفقة، وقال: “بعد الطلاق يحصلن على نفقة تغنيهنّ عن العمل طوال حياتهنّ، ويعشن براحة من دون العمل ليوم واحد، فيما يقع الأطفال ضحيّتهن”.

وأضاف أنّ الاطفال هم الخاسرون الوحيدون في هذه المعركة، لافتاً إلى أنّ مشكلته ليست في النفقة والحضانة، بل في كون طليقته أمّاً جيدة لابنه، وبعدها فلتأخذ كلّ أمواله، في حين أنّ الواقع مختلف عن ذلك.

وشهدت علاقة أوزجان دينيز بطليقته فايزة أكتان كثيراً من التوتر والخلافات، لعلّ آخرها الفيديو الذي انتشر لها وهي تعتدي عليه بالضرب وتمزّق ملابسه.