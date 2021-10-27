هيفاء وهبي تكتسح “تيك توك”.. هاشتاغ “لو كنت” يتخطى 100 مليون مشاركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بحصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “لو كنت” مع الفنان أكرم حسني، إذ تحافظ الأغنية على المراتب الأولى في صدارة الترند بموقع “يوتيوب”، محققةً أكثر من 50 مليون مشاهدة.

وتحصد أغنية “لو كنت” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من التحدي بين هيفاء وأكرم حسني.

وفي هذا السياق، حققت أغنية “لو كنت” رقمًا قياسيًا على تطبيق “تيك توك”، بأكثر من 100 مليون مشاركة بعد 4 أشهر فقط من صدورها.

أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.

ويمثل هذا الديو، التعاون الأول الّذي يجمع بين هيفاء وهبي وأكرم حسني.