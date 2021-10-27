ترافيس باركر يوشم شفاه كورتني كارداشيان.. هل انتقم من زوجته السابقة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ المغني الأميركي ترافيس باركر خطيبته نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان لمناسبة مرور أسبوع على خطوبتهما، بوشم جديد على ذراعه، غطى من خلاله وشماً قديماً حمل اسم طليقته شانا موكلر، وهو ما اعتبره عدد كبير من المتابعين انتقام من الأخيرة.

واحتفالاً بالمناسبة عينها، نشرت كارداشيان عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “انستغرام”، صوراً على سرير مغطى بالورد الأحمر، مرفقةً بتعليق جاء فيه: “لا أصدق، لقد مر أسبوع على خطوبتنا”.

وتعيش كورتني حالة حب كبيرة مع باركر وتأمل في أن يكلل الزواج قصة حبهما وأن تنجب منه ولداً. وفي حال تم زواجهما، سيكون الزفاف الأول لكورتني كارداشيان، التي عاشت سابقاً مساكنة مع سكوت ديزيك، ولديها منه ثلاثة أولاد.

ويشار إلى أن ترافيس باركر قام بوشم اسم طليقته في عام 2000، قبل زواجه منها في عام 2004، ثم انفصل الثنائي بعد سنتين، وأعلنا الطلاق في عام 2008.