شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة توفد الموسيقى العربية بالأوبرا للمشاركة فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فرقة الموسيقي العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتشرف عليها الفنانة جيهان مرسي الي المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر بالمشاركة في مهرجان موسم الرياض بحفلين يقاما علي مسرح محمد عبده يومي 29 و 30 أكتوبر الجارى بقيادة المايسترو حازم القصبجى ويحيهما نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مي فاروق وايمان عبد الغني واحمد عفت .

أكدت عبد الدايم علي أهمية تعدد أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأضافت أن الحفلين يأتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافى والفنى بين البلدين الشقيقين والتى تشهد طفرة غير مسبوقة.

وأشارت أن الفعاليات الإبداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوه فى المشهد الثقافي العربي ، مؤكدة أن المملكة تشهد حاليا ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوي الناعمة في صنع مستقبل اكثر اشراقا ، وبقدرة الاشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الاقليمية والدولية .