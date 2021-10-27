شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يختار 14عرضا دوليا بدورته الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهت لجنتا مشاهدة واختيار العروض المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته (28 ) أعمالها، بعد أن شاهدت 285 عرضا مختلفاً ، مقسمة إلى 167 عرضاً دولياً " أجنبياً وعربياً"، و118 عرضاً مصرياً.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

تشكلت لجنة العروض الدولية من الأستاذة الدكتورة دينا أمين رئيساً وعضوية: الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، السينوغراف الأمريكي جون هوي. واختارت اللجنة 14 عرضاً دولياً هي (أنتيجون- اليونان)، (مامي واتا- انجلترا)، (يوم عادي في حياة الراقص جريجور- إيطاليا الدنمارك)، (كاليجولا - أوكرانيا)، (إتفاقات مع الإله - ألمانيا)، (ماريا زيتون- أندونيسيا)، (الملهاة الأخيرة - الإمارات)، (هدوء تام - البحرين)، (الخنزير- السعودية)، (المدينة لي-المغرب)، (النسر يسترد أجنحته - السودان)، (منطق الطير- تونس)، (أميديا - الكويت)، (970- فلسطين).

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

فيما تشكلت لجنة اختيار العروض المصرية من الأستاذة الدكتورة عايدة علام، الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور محمد سمير الخطيب، الدكتور أيمن الخشاب، الناقدين باسم صادق، ومحمد الروبي والمخرج هشام عطوة. واختارت عرض (ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض (الجوزاء) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، داخل المسابقة.

وللمشاركة على الهامش اختيرت عروض (حب ترونكس) إنتاج ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر، (الطريقة المضمونة للتخلص من البقع) إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون.

تقام الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 14إلى 19 ديسمبر 2021 في القاهرة، ومن المقرر عرض بعض المسرحيات في عدد من المحافظات .