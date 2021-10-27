لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ17 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلاد ابنتها جمانة الـ17.

ونشرت سويدان صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ما شاء الله فرحة حياتي وعمري ًجمانة أتمت ١٧ سنة بحبك من قبل ما اشوفك، من قبل ما تتولدي، ومن أول لحظة سمعت صوتك وحضنتك وحياتي كلها بقى ليها معنى، سبب قوتي وتمسكي بالحياة أنتي، بحبك يا قلب أمك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل "ولاد ناس"، وهو من بطولة: رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.