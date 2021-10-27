دنيا بطمة بـ"القفطان" المغربي في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فود’:

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "بطمة" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دنيا بطمة في الصور مرتدية "قفطان" مغربي، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

واحتفلت دنيا بطمة بعقد قران شقيقتها، مؤخرًا، وأُقيم حفل عقد قران إبتسام بطمة على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو داخل فيلا بمدينة مراكش، وحضره عدد من الفنانين بينهم المطربة الشعبية المغربية أميمة باعزية.

كما رزقت دنيا بطمة بابنتها الثانية "ليلى روز"، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، في ديسمبر الماضي.