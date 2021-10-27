الليلة.. ملك قورة ومحمد مهران ضيفا في "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان محمد مهران والفنانة ملك قورة، وذلك بعد نجاح حكاية "فوتوشوب"، والتي قدماها ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، وتذاع الحلقة عبر قناة CBC مساء اليوم الأربعاء، ببرنامج معكم في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويوضح الفنان محمد مهران، خلال اللقاء أوجه التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصية خالد بطل الحكاية، وأصعب المشاهد التي قدمها خلال العمل، فضلًا عن الكواليس والمواقف التي جمعته بزملائه في المسلسل.

وتعد حدوتة "فوتوشوب"، إحدى حكايات مسلسل "زي القمر"، وهي من بطولة ملك قورة ومحمد مهران وصلاح عبد الله وفراس سعيد وعمر أبو السعود ومحمد أبو النصر وهالة سمير ونوال سمير، والحكاية من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادي عبد السلام.