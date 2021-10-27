مصر.. ياسمين صبرى تكشف عن مؤهلها الدراسي

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول مرة عن أنها خريجة إعلام وتحب علم النفس كثيراً.



وتحدثت الفنانة ياسمين صبري: معنديش صحاب كتير ولا شلة ممكن عندي صاحبة واحدة بس، يمكن ده يرجع لتربيتي عشان حياتي كلها كانت في التمرين وكنت بضايق وأحس إن ده عذاب بس ده حماني من أخطاء كتير كان ممكن أقع فيها.

وأضافت ياسمين خلال لقائها فى برنامج أنس بوخش، المذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: وقت كورونا كان شبه حياتي العادية ما عدا السفر لأني بحب أسافر أوي وأنا بعرف استثمر وقتي، وأنا خريجة إعلام ولكن ديمًا عندي شغف تجاه علم النفس وأول كتاب قرأته كان اسمه The Secret، والموضوع اتطور وقررت أدرس في جامعة هارفرد علم نفس، واخدت 3 كورسات منهم علم النفس الاجتماعي والمرونة النفسية.

وتابعت ياسمين صبري: مايضيقنيش إن الناس تحصرني في قالب ست جميلة، لأن الشخص ده بيحدد لنفسه النظرة دي وهو اللي محدود مش أنا، وفيه حاجة في الطاقة أحب أعلمها للناس وهو إن أي شيء سلبي وبالأخص لو كان حكم عليك يعتبر فرصة ليك إنك تحوله للشيء اللي أنت عايزه".