شيرين تستهجن السينما النظيفة: شوّهت سمعتنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استهجنت الفنانة المصرية شيرين رضا استخدام مصطلح “السينما النظيفة”، قائلة: “شوّه سمعتنا، ويعتبر سبّة لنا جميعاً، ويعني أن وجود شيء آخر غير هذه السينما معناه أننا مبتذلون”.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية “ON”، أنّ السينما تُظهر الواقع وحياتنا كبشر.

ولفتت إلى أنّ أفلام المقاولات أدّت إلى التوقف عن تقديم مشاهد القُبلات في السينما بشكل نهائي، مشيرةً إلى أهمية توظيف أي عنصر في المشهد السينمائي سواء خاتماً أو قميصاً أو قبلة أو حضناً، حتى لا تكون منفرة.

وبسؤالها عن رأيها بشأن الفنانين الذين يشترطون عدم لمس النساء في العمل السينمائي، قالت: “لماذا يعملون في الفن، ممكن أن يذهبوا إلى الراديو، ومن الممكن ألا يلمسوا أحداً”.

يُذكر أن شيرين لفتت الأنظار خلال فيلم “قمر 14″، بمشهد النهاية وكان عبارة عن قبلة رومانسية مع الفنان خالد النبوي، وأشاد به عدد كبير من النقاد.