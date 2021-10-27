شمس الكويتية في العراق بلا درع واقٍ.. ما علاقة إليسا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاكست المغنية شمس الكويتية زميلتها النجمة اللبنانية إليسا، مؤكدةً أنها تسير في شوارع العراق من دون ارتداء درع واقٍ، في إشارة إلى إشاعات نفتها الأخيرة حول وضعها لباساً مضاداً للرصاص خلال حفلها في العاصمة بغداد منذ ايام قليلة.

وقالت شمس في تعليقها على فيديو شاركته في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “هذه جولتي في شوارع بغداد الحبيبة، بين اخوتي وناسي ومحبيني، من دون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية، بينكم انتم الأمان والسند، ومن لا يأمن بكم لا يستحق محبتكم، ويعكس صورة غير حقيقية عنكم”.

وأضافت: “كالعادة وفي كل زيارة لي، أحب أن اؤكد واوضح للعالم بأسره الصورة الحقيقة للعراق، إنه بلد الكرم والضيافة والطيبة وأن الأوضاع امنة وأهلها هم أكثر من يحب الفرح والسعادة والحياة”.

وكانت إليسا غرّدت رداً على إشاعات ارتدائها درعاً واقياً من الرصاص بتغريدة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “زيارتي لبغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية”.

يُذكر أنّ شمس الكويتية تشارك إلى جانب الفنان المصري هاني شاكر والفنان العراقي حاتم العراقي في إحياء أولى حفلات “مهرجان بابل الدولي” غداً الخميس.