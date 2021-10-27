جائزة باسم صادق الصباح في أيام قرطاج السينمائية.. ووزارة الثقافة تكرّمه وتثمّن الجائزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يكرم مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس المنتج اللبناني صادق الصبّاح استناداً إلى مكانته على خارطة السينما العربية في حقل الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والتوزيع. ويخصص المهرجان جائزة بإسم المنتج اللبناني، الذي يمثّل في عالم الدراما التلفزيونية والسينما تاريخاً متواصلاً من العمل عربياً ولبنانياً، منذ أكثر من ستين عاماً.

وصرحت وزارة الثقافة التونسية بالإتفاق مع جميع أعضاء الهيئة المديرة لمهرجان «أيام قرطاج السينمائية» أن وجود المنتج اللبناني صادق الصبّاح إضافة كبيرة للمهرجان.

ويقدم الصبّاح على هامش المهرجان ندوة خاصة حول مستقبل الدراما والسينما على المنصات العربية والعالمية التي يتابعها الملايين. ويقدّم عرضاً واسعاً لهذه الصناعة التي باتت سنداً أساسياً للإقتصاد في عدد من الدول العربية وأبرزها لبنان.

جدير بالذكر أن الصبّاح الذي سبق وكرّمته عدة مهرجانات لبنانية وعربية لإنجازاته الكبيرة، ونجاحاته في هذه الصناعة، وسّع دائرة إنتاجه الدرامي مؤخراً نحو الدول العربية المغاربية، وهو المعروف بأنه أنتج ووزّع عدد من الأفلام السينمائية والمصرية واللبنانية والتونسية، التي فازت بجوائز دولية في مهرجانات عالمية: وكان آخرها في الأعوام القليلة الماضية «سكر بنات/ كراميل» للمخرجة نادين لبكي، «مولانا» للمخرج مجدي أحمد علي» عن رواية لابراهيم عيسى و”زهرة حلب” لرضى الباهي ، الذي تم تصويره في تونس بطولة هند صبري. ويشارك الصباح بعد أيام قرطاج في تونس بعدة مهرجانات وندوات في دول عربية،حول تطوير صناعة الدراما والسينما العربية ورفع مستواها وبمواصفات عالمية.