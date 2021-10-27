شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تصدم جمهورها حول رأيها فى أفلامها: قدمت 5 جيدين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة كريستين ستيوارت عن العديد من الأمور بخصوص الأفلام التي قدمتها بمسيرتها الفنية الطويلة اثناء حوار مطول مع صحيفة "صنداي تايمز" قبل عرض فيلمها الجديد "سبنسر" التي تلعب فيه شخصية الأميرة ديانا، وتطرقت خلال التصريحات إلى رأيها في أفلامها بمفاجأة جمهورها حين قالت حول أفضل أفلامها أنها لا تتجاوز من وجهة نظرها خمسة فقط.

وأضافت خلال حوارها : "أظن أننى من بين أكثر من 30 فيلم، قدمت 5 أفلام جيدة فقط خلال مشوارى، إلا أننى لم أندم على الباقى حيث اضافوا لى بالتأكيد ولكن لو عددت الأفضل فمن وجهة نظرى 5 فقط هم أهم ما صورت واستمتعت بهم دون أن اسميهم حتى لا اتطرق للباقى".

وكانت الشركة المنتجة لفيلم الدراما spencer، الذى يتناول حياة الأميرة ديانا، كشفت عن الفيديو الدعائى للعمل، حيث تظهر فيه بطلة العمل النجمة كريستين ستيوارت، وهى ترتدى فستان أنيق، ولكن يظهر علي وجهها الحزن ليعبرعن الألم التى عاشته الأميرة الراحلة ما وراء الكواليس في حياتها وخاصة مع زوجها الأمير تشارلز، وذلك وفقا لما نقلته فاريتى.



كريستين ستيوارت فى دور ديانا

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز"، وإخراج بابلو لاراين، تدور أحداثه فى عطلة نهاية الأسبوع فى أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط العديد من الشائعات، وكانت الأميرة الراحلة تقضى عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة فى مقاطعة ساندرينجهام، في نورفولك، عندما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز.