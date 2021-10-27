شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تتعاقد على مسلسل "قانون العمل" وتصور الغرفة 207 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور لـ"الخليج 365"، إنها تعاقدت على مسلسل جديد بعنوان "قانون العمل"، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها ستبدأ تحضيرات المسلسل عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "الغرفة 207" مع الفنان محمد فراج، وإخراج تامرعشرى .

مسلسل "قانون العمل" من تأليف ورشة كتابة، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار وإسلام إبراهيم وثراء جبيل، ومجموعة من الفنانين، من إخراج مريم أبو عوف.

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور تصور حاليا مسلسل "الغرفة 207" مع الفنان محمد رمضان وناردين فرج، حيث انتهى فريق العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل، وهو العمل الذى سيعرض على إحدى المنصات الرقمية، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد خالد توفيق .