شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحيى ثالث حفلاته بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة قصيرة وللمرة الثالثة على التوالى يشارك المطرب رامى جمال في احتفالات المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وفى تصريح لـ"الخليج 365"، قال الفنان رامى جمال إنه سعيد بهذه المشاركة، وخاصة إنه اكتشف تواجد جمهور كبير له خارج مصر .

كان المطرب رامي جمال قد أعلن عن سعادته الشديدة بوضع تمثال للنجم العالمى محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزى فى متحف "مدام توسو" في لندن، ونشر رامى جمال صورا لمحمد صلاح في المتحف، وكتب عليها قائلا: "ما شاء الله خير حافظ محمد صلاح مثل ملهم جدا لينا، ولكل الأجيال القادمة الجهد والطموح والثقة في عطاء ربنا والتجارة مع الله مش هتضيع بالعكس بقي عندنا أهم سفير لبلدنا في الدنيا انا بحبه وبحب اللي يحبه وبدعي من ربنا يزيده ويحفظه فخر لاهله ولينا صباح الطاقة الإيجابية.