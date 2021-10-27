شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحيى حفلا غنائيا فى العراق.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نوال الزغبى حفلا غنائيا الجمعة المقبلة، ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وطرحت مؤخرا نوال الزغبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.