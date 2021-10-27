بعد تعرضها لأزمة قلبية.. يسرا تدعو لوزيرة الصحة هالة زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة يسرا، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجأة، أمس الثلاثاء.

ونشرت هالة صورة للدكتورة هالة زايد، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل لمعالي الوزيرة هالة زايد.. ألف سلامة عليكي وإن شاء الله أزمة وتعدي وتقومي لينا بالسلامة.. ربنا يحفظك لك خالص الدعاء بالشفاء".

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأزمة قلبية تم على إثرها نقلها للمستشفى.

وأجرت الوزيرة قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.