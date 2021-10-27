محمد الفلاح - بنات رزق.. روبي وشيرين ومي وغادة في مهمة سرقة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

ينطلق منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تصوير الفيلم المصري "بنات رزق" للمخرج مرقس عادل، وتأليف كريم شيرين.



وتدور أحداث فيلم "بنات رزق" حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلدة مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي ينفذن عملية سطو.

وكشف المخرج مرقش عادل، لصحف محلية، إسناد البطولة إلى الفنانات المصريات، شيرين رضا ومي عمر و غادة عادل، مشيرا إلى أن تصوير الأحداث سيكون في دبي، وجورجيا، ومدينة الأقصر المصرية.

وبسؤاله عن وجود علاقة بين فيلمه الجديد، وفيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز قال مرقس عادل:" لا توجد علاقة بين العملين، وأتمنى أن تنال هذه التجربة إعجاب الجمهور والنقاد".

وأكد مرقس عادل أن أحداث الفيلم تدور في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على البطلة الرابعة.

وتردد أنه تم ترشيح الفنانة زينة للمشاركة في البطولة، إلا إنها طلبت من الشركة المنتجة تغيير اسم الفيلم، لأنه يتشابة مع فيلم أحمد عز الشهير، ولم ترحب جهة الإنتاج بفكرتها، وقررت ترشيح النجمة روبي بدلا منها.