محمد الفلاح - ذا كراون يتحدى العائلة الملكية.. عرض مقابلة ديانا مع مارتن بشير

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تخطط شبكة نتفليكس لتجسيد اللقاء الجدلي للأميرة الراحلة ديانا مع الصحفي البريطاني مارتن بشير في المسلسل الدرامي The Crown.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، أجرى بشير اللقاء الصادم مع ديانا عام 1995، حيث تحدثت أميرة القلوب لأول مرة عن علاقة الأمير تشارلز العاطفية بكاميلا باركر، وقالت نصًا: "كنا ثلاثة في هذه الزيجة".

وفي هذا العام، تم الحكم في تحقيق مستقل بلجوء الصحفي مارتن بشير إلى أساليب مخادعة للحصول على هذه المقابلة، وأصدرت شبكة بي بي سي اعتذارًا رسميًا، كما أصدر كل من الأمير هاري وويليام بيانًا.

ونقل الموقع عن مصدر قوله، إن صناع مسلسل "ذا كروان" يرون أن هذه المقابلة تمثل لحظة مفصلية في الموسم الخامس، خاصة أن الزواج العاصف الذي جمع ديانا وتشارلز كان السبب الرئيسي في هذه المقابلة الجدلية والأحداث الي سبقت حادث وفاتها.

وذكر الموقع، أن المقابلة التي جمعت ديانا وبشير شاهدها أكثر من 20 مليون شخص، وبعد إذاعة المقابلة بفترة قصيرة أخبرت الملكة إليزابيث الثانية الأمير تشارلز وديانا أن ينفصلا.

وخلال هذه الفترة كان السؤال الأهم كيف تم تدبير هذا اللقاء، ليتضح فيما بعد أن الصحفي لجأ إلى أساليب مخادعة ودشن كشف حساب بنكي مزيف متجاوزًا قوانين بي بي سي ذاتها.

وادعى شقيق الأميرة ديانا، إيرل سبنسر، أنه قبل بث المقابلة، قدم بشير له بيانات مصرفية مزورة تتعلق بمدفوعات مزعومة إلى السكرتير الخاص السابق لشقيقته وعضو سابق آخر في الأسرة المالكة من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشارت الوثائق زوراً إلى أنه تم دفع أموال للأفراد لإبقائها تحت المراقبة.

وخلص التحقيق إلى أن جهود الصحفي بشير لتأمين الوقت مع الراحلة ديانا في عام 1995 كانت خرقًا لإرشادات بي بي سي، وهو أمر عبّر بشير عن ندمه تجاهه.

وأصدر الأمير ويليام بيانًا في ذلك الوقت يناشد بعدم عرض المقابلة مرة ثانية، مؤكدًا أنها أثارت ألم الكثيرين وكانت السبب في زيادة العلاقة بين والديه سوءًا.

ومن المتوقع أن يعود الموسم الخامس من مسلسل "التاج" على شبكة نتفليكس العام المقبل، على أن تقوم الممثلة الإنجليزية إميلدا ستونتون بدور الملكة إليزابيث الثانية بدلًا من أوليفيا كولمان.