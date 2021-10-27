شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتين و40 ثانية ترويجية لـ فيلم مارك ويلبرج وتوم هولاند الجديد Uncharted والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى الفيديو الترويجى الأول لـ فيلمها الجديد Uncharted، الذى يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، والذى كشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات المشوقة للعمل.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للتقريرالذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الجارى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبرايرمن العام المقبل 2022