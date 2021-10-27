شكرا لقرائتكم خبر عن هانى كمال: تصوير "أبو العروسة 3" منتصف الشهر المقبل وتقديمه في 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صناع مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب وسوسن بدر، تصوير أول مشاهد الجزء الثالث من العمل منتصف الشهر المقبل، وهو العمل الذى ينتظره عشاقه بعد نجاح الجزأين الماضيين، حسبما صرح مؤلف ومخرج المسلسل هانى كمال" لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن أن الشركة المنتجة شرعت في التعاقد مع بعض الممثلين المشاركين فى البطولة.

وأوضح كمال أنه من من المقرر أن يكون هناك تغيير في الممثلين، حيث سيدخل عناصر جديدة بحسب تغيير الأحداث، مشيراً إلى أنه ينتظر انتهاء بطلي المسلسل سيد رجب وسوسن بدر من الانتهاء من تصوير بعض أعمالهما للبدء في المسلسل مباشرة، لافتاً، أن المسلسل يتضمن عدداً كبيرمن المفاجأة في أحداثه، ويتم تقديمه فى ستكون 45 حلقة، حتى تصبح قماشة الأحداث مختلفة وتتناول عدة قضايا مهمة في المجتمع المصرى .

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتباط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كلا من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.