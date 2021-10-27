نسرين طافش تخطف الأنظار بـ"الأصفر" في جلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، ظهرت خلالها بـ"الأصفر".

ونشرت طافش، صور الجلسة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مستعينة للتعليق عليها بمقولة لجلال الدين الرومي: "عندما تعرف روحُك روحي معرفةً تامة، فإن كلا الروحين يتذكر أنهما كانا روحًا واحدًا في الماضي".

ومن جانب آخر، تواصل نسرين طافش تصوير فيلم "في القلب" مع النجوم: خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، إنجي كيوان، وتوني ماهر، والفيلم من إخراج مرقس عادل.

كما أعلن المنتج إسحق إبراهيم، مؤخرا، عن تعاقده مع نسرين طافش على بطولة فيلم جديد، وذلك عقب تعاونهما سويا بفيلم "في القلب".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في سباق دراما رمضان 2021، مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وبسمة ماهر وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.