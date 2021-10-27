شيرين رضا: "قادرين نصرف على بنتنا بس لازم ولادنا يعرفوا قيمة الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة شيرين رضا، أثناء استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها فخورة بابنتها نور عمرو دياب لأنها تعتمد على نفسها.

وأضافت: "فرحت لما نور قالت إنها هي اللي بتصرف على نفسها، إحنا قادرين نصرف عليها، لكن معظم الأطفال اللي اتربوا معاهم كل حاجة مابيحسوش إنهم محتاجين يحاربوا".

وتابعت: "محتاجين نزرع ده في ولادنا، باباها اشتغل وعمل فلوسه.. وأنا اشتغلت وعملت فلوسي، وفي النهاية الأولاد هياخدوا كل ده لكن لازم يعرفوا قيمة الفلوس".

من ناحية أخرى شاركت شيرين رضا في الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي،بفيلم "قمر 14" وشاركها البطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد أنور.