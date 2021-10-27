محمد هنيدي يوجه “نداء عاجل” لكل أهالي السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:47 صباحاً - روج الفنان المصري محمد هنيدي للعرض الأول لمسرحية “سلام مربع” المرتقب في الاول من نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

فقد نشر محمد هنيدي تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “نداء عاجل لكل أهالي السعودية .. موعدنا في الرياض .. ١ نوفمبر القادم .. مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا . مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد”.

وكان فريق نجوم مسرحية “سلام مربع” بدأ وصولهم إلى مدينة الرياض اليوم الثلاثاء، ومن المقرر عقد البروفات النهائية بداية من اليوم الأربعاء بحضور النجوم بيومي فؤاد، محمد ثروت، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويؤدي هنيدي في المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة عما قدمه سابقا في فيلم “عندليب الدقي” ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة مسرحية “سلام مربع” النجوم محمد ثروت، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وسبق أن روج هنيدي للمسرحية بطريقة لافتة عندما أعلن اعتزال التمثيل مؤكدا رغبته في احتراف الغناء الشعبي وطالب هنيدي من متابعيه عدم السخرية من قراره، وأكد أنه سيفتح باب الحجز لقبول الأفراح بنهاية شهر سبتمبر.