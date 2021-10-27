جورج قرداحي يوضح ويبرر.. ولا يعتذر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:47 صباحاً - علق وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي على الضجة التي اثيرت حول تصريحاته حول حرب اليمن ضمن برنامج “برلمان الشباب” ووصفه لها بأنها عدوان سعودي اماراتي داعيا الى وقفها لانها اصبحت عبثية.

وقال جورج قرداحي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: “منذ صباح اليوم ، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية ، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين ، في برنامج “#برلمان_الشباب”، وورد فيها كلام لي عن #حرب_اليمن،”.

وتابع “وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي ، لذلك اود ان أوضح ما يلي : أولًا ، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي .. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي ..”.

واضاف “ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو #الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. ثالثاً ، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة ، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام ..”

واردف “رابعاً ، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف ، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.”

وختم قرداحي كلامه بالقول “خامساً، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من #السعودية والامارات..”.

يذكر ان أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد تبرأت من تصريحات جورج قرداحي حيث اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: ” ان دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، يعلن تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة .مجتمعة

وتابع البيان “اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله ، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح”