“أقوى حفلة في الرياض”.. محمد رمضان يروج لحفله في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 02:47 صباحاً - يستعد الفنان المصري محمد رمضان لإحياء أولى حفلات موسم الرياض 2021 الشهر المقبل خاصة 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا بالمملكة العربية السعودية. ويلتقي محمد رمضان بجمهوره السعودي يوم 1 نوفمبر المقبل على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد سيتي. وتحدد سعر موحد للتذاكر وهو 58 ريال شاملة الضريبة. وقد روج رمضان لحفله في السعودية عبر صورة نشرها على حسابه على انستغرام حيث كتب “‏ #أقوى_حفلة_في_الرياض يوم واحد نوڤمبر و كليب #جو_البنات ترند رقم واحد على يوتيوب من امبارح.”. #أقوى_حفلة_في_الرياض يوم واحد نوڤمبر و كليب #جو_البنات ترند رقم واحد على يوتيوب من امبارح.”. ويبدأ الحفل الساعة التاسعة والنصف مساء، ومن شروطه عدم دخول الأطفال ممن أقل من 12 عاما، كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

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