شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يواصل تقديم حفلاته فى أوروبا بعد حفله فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مطرب المهرجانات عمر كمال تقديم حفلاته الغنائية الخارجية، حيث يقدم بعد غد الخميس حفلا فى أوروبا، يقدم فيه باقة متنوعة من أغانيه، ويأتى هذا الحفل بعد إحيائه حفل أمس فى إسبانيا.

من ناحية أخرى يجتمع الثنائى المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة فى دويتو غنائى يحمل اسم "ضيعنا" من توزيع إسلام شيبسى، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويخوض من خلاله عمر كمال أولى تجاربه الإنتاجية.

كان مطرب المهرجانات عمركمال، قد رحب باستعداد النجم حميد الشاعرى المشاركة معه فى أغانى مهرجانات خلال التصريح الذى أدلى به أثناء حضوره ضيفًا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وتحدث فيه عن رأيه فى أغانى المهرجانات وعشقه لهذه النوعية من الأغانى.

وكتب الفنان عمر كمال، فى تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعرى الذى أبدى فيه رغبته المشاركة فى عمل فنى قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع فى مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".

وفى سياق مختلف انتهى المطرب عمر كمال من تصوير حلقة مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة، وتحدث من خلالها عن نجاحاته فى الفترة الأخيرة وتحضيراته لأكثر من أغنية مفاجئة للجمهور.