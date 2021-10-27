شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى "مخرج فاشل" فى هذا الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حمد الميرغنى دور "مخرج فاشل" فى فيلم تجارى، الذى انتهى من تصويره، ويشاركه البطولة عمرو عبد الجليل وياسر الطوبجى وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور، تأليف زين العابدين خيرى وإخراج محمود كامل.

وتعتمد أحداث "فيلم تجارى" على فكرة "التمثيل داخل التمثيل" حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلمًا سينمائيًا وتجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.

وحل النجم عمرو عبد الجليل بديلا للنجم خالد الصاوى ليلعب دوره في فيلم بعنوان فيلم تجارى بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في العمل، ويظهر عمرو عبد الجليل بدور منتج سينمائى يقوم بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية التجارية، ويتعرض لكثير من المواقف خلال الأحداث.