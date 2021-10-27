شيرين رضا عن خيانة صديقتها المقربة مع زوجها: "وجع ومش عايزة أعرف سبب خيانتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة شيرين رضا إن صديقتها المقربة خانتها مع زوجها، وقررت في هذه اللحظة إنهاء الزيجة.

وأكدت شيرين في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أن الخيانة أمر محزن للغاية، خاصة أن الوجع الذي خلفته هذه التجربة كان في عدم شعورها بالأمان آنذاك.

وتابعت: "أنا قررت لما عرفت قطعتها من حياتي، وكمان كانت نهاية العلاقة مع زوجي، أصل الخيانة ليه؟ وليه تحسي إنك معندكيش أمان مع صاحبتك ولا مع جوزك، لو في بيتك مش حاسة بأمان هتلاقي الأمان فين".

وأضافت: "أنا مقدرش أعمل كدة في حد بس الخيانة صعبة وخصوصا من صديقة مقربة منك، ومش عايزة أعرف السبب ليه خانتني عشان هستفاد إيه لما أعرف".

من ناحية أخرى شاركت شيرين رضا في الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفيلم "قمر 14" وشاركها البطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد أنور.