"فرجوني جمالكم".. هكذا ردت شيرين رضا على المتنمرين على ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة".

وردت "شيرين" على "المتنمرين" على ابنتها نور عمرو دياب، قائلة: "أنا ممكن اللي يتكلم على بنتي أغسله وأشطفه وأزرعه في الأرض، وأنا أم وبدافع عن بنتي".

وتابعت: "قررت أسكت عشان ده هيقف في يوم من الأيام، بس عايزة أقول للناس اللي بيتنمروا على بنتي فرجوني جمالكو ووروني جسمكم، وقبل ما تتنمروا على حد لازم تكونوا أحسن منه".

وشاركت الفنانة شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بفيلم "قمر 14" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد أنور.