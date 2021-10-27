شيرين رضا: "البوسة لازم تتوظف صح في الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة شيرين رضا على مشهد القبلة الذي جمع بينها وبين الفنان خالد النبوي في فيلم "قمر 14".

وخلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، قالت شيرين: "فترة الثمانينيات في أفلام المقاولات كلنا نفرنا من الموضوع ده فبطلنا خالص، البوسة لازم تتوظف صح عشان متبقاش منفرة".

وردت لميس الحديدي: "فنانين بيقولوا مقربش من ست"، لترد شيرين: " ليه بيشتغلوا في الفن؟ ممكن يشتغلوا في الراديو، ومصطلح سينما نظيفة شتيمة لينا كلنا".

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات منفصلة تدور كل منها حول قصص الحب والعلاقات العاطفية.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور وغيرهم نخبة من الفنانين، والفيلم من إخراج هادي الباجوري.