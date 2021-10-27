غادة عبد الرازق أنيقة وجيسي عبدو وسط الطبيعة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة خريفية جذابة.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة جلال

نشرت الفنانة منة جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء جذابة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.