فوربس تكشف عن صاحب لقب “أغنى شخص في التاريخ”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، بـ 25.6 مليار دولار بعد أن قفزت أسهم شركته بأكثر من 12% لتتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار، حسب ما ذكر في “سي إن بي سي”.

وتمكن ماسك، من الحصول على لقب “أغنى شخص في التاريخ”، وفق ما صنفته مجلة “فوربس” الأمريكية.

حيث قدرت مجلة “فوربس” ثروة ماسك اليوم بـ272.3 مليار دولار.

ويتصدر إيلون ماسك قائمة الأشخاص الأكثر ثروة في العالم.

وتضم قائم 5 أغنى أشخاص بالعالم أيضا مؤسس شركة “أمازون” الأمريكية جيف بيزوس، والمدير العام لمجموعة LVMH الفرنسية برنارد آرنو، ومؤسس “مايكروسوفت” بيل غيتس ومدير شركة “فيسبوك” مارك زوكربرغ.

وقالت بلومبرج في تقرير لها بأن صافي ثروة إيلون ماسك تخطى القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل عملاق النفط الأمريكي.

وتضيف، يبدو تجاوز القيمة السوقية لإكسون موبيل علامة فارقة في مسار ماسك، لكن سعر سهم شركة النفط لم يتخلف هذا العام.

وعلى الرغم من أن ماسك قد تجاوزها في بداية عام 2021، إلا أن شركة “إكسون موبيل” تفوقت على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

لكن مع استمرار دعوات التحول إلى الطاقة النظيفة فقد يساعد ذلك في تحفيز المزيد من مبيعات السيارات الكهربائية.

وعقب إعلان شركة “هيرتز” الأمريكية، الإثنين، طلب شراء 100 ألف سيارة كهربائية من “تسلا” بحلول نهاية عام 2022، قفزت أسهم تسلا 12.7 بالمئة إلى 1025.10 دولار للسهم في أواخر التعاملات ببورصة وول ستريت لتصبح القيمة السوقية للشركة أكثر من تريليون دولار، وفقا لحسابات رويترز. كما تخطت القيمة السوقية لشركة تسلا تريليون دولار.

وقالت شركة تأجير السيارات العملاقة “هيرتز”، التي أجرت عملية إعادة تنظيم لديونها في وقت سابق من هذا العام، إن السيارات الكهربائية ستكون متاحة “في الأسواق الأمريكية الكبرى، ومدن مختارة في أوروبا” اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وتعد تلك الصفقة أكبر عملية شراء على الإطلاق للسيارات الكهربائية وتبلغ قيمتها حوالي 4.2 مليار دولار، وفقاً لتقديرات من مصادر تحدثت لوكالة “بلومبرج”

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة هيرتز، مارك فيلدز إن “السيارات الكهربائية أصبحت الآن سائدة، وقد بدأنا للتو في رؤية زيادة الطلب العالمي عليها والاهتمام بها”.

وأضاف: “سوف تضطلع هيرتز الجديدة بدور رائد كشركة تنقل، بدءا بأكبر أسطول لتأجير المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، والالتزام بتنمية أسطولنا للمركبات الكهربائية”

ووفق بيانات مؤشر بلومبرج للمليارديرات، يأتى إيلون ماسك فى المركز الأول بثروة 289 مليار دولار،وفي المركز الثانى جيف بيزوس بثروة 193 مليار دولار، بينما حل الملياردير الفرنسى برنارد أرنول فى المركز الثالث بثروة 163 مليار دولار، وجاء بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت فى المركز الرابع، بثروة قدرها 134 مليار دولار، ولارى بايدج فى المركز الخامس بثروة 123 مليار دولار.