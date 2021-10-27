فجر السعيد: “كبرنا الحمار بقولة هش”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً - عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن استغرابها من الكلام الذي صدر عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن ووصفه للحوثيين بأنهم حركة مقاومة ضد العدوان السعودي الاماراتي، حسب تعبيره.

وقالت فجر السعيد، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، تعليقا على هذا الموضوع: “ويزعلون على السعوديه لي قطعت عنهم المساعدات. شنسويلكم ساعدناكم ليما فلسنا وماكو فايده #الكحل بالعين #الرمده خساره … دفعنا وصلحنا وعدلنا وكبرنا وتالي نكروا معروفنا وقاموا يسبونا ويقولون #البدو اللي نظفناهم”.

ويزعلون على السعوديه لي قطعت عنهم المساعدات. شنسويلكم ساعدناكم ليما فلسنا وماكو فايده #الكحل بالعين #الرمده خساره … دفعنا وصلحنا وعدلنا وكبرنا وتالي نكروا معروفنا وقاموا يسبونا ويقولون #البدو اللي نظفناهم ..اممممممممممممم وهم اممممممممممممممم ##قلتلكم كبرنا #الحمار بقولة #هش — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 26, 2021

وتابعت “اممممممممممممم وهم اممممممممممممممم ##قلتلكم كبرنا #الحمار بقولة #هش“.